Quarta dose, Gb verso richiamo per over 75 e immunodepressi dai 12 anni (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Quarta dose, il Regno Unito si avvia verso la somministrazione di un richiamo extra di vaccino anti-Covid ad anziani over 75 e over 12 immunodepressi già in primavera, sulla base del parere dell’organo consultivo sulla vaccinazione. La conferma arriva dallo stesso segretario alla Salute e assistenza sociale britannico Sajid Javid: “Oggi ho accettato l’indicazione del Comitato congiunto indipendente per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi)” che raccomanda di “offrire dalla primavera un’ulteriore dose booster anti-Covid a persone di età pari o superiore a 75 anni, ospiti di case di cura per anziani e over 12 immunodepressi”, ha spiegato in una dichiarazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –, il Regno Unito si avviala somministrazione di unextra di vaccino anti-Covid ad anziani75 e12già in primavera, sulla base del parere dell’organo consultivo sulla vaccinazione. La conferma arriva dallo stesso segretario alla Salute e assistenza sociale britco Sajid Javid: “Oggi ho accettato l’indicazione del Comitato congiunto indipendente per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi)” che raccomanda di “offrire dalla primavera un’ulteriorebooster anti-Covid a persone di età pari o superiore a 75, ospiti di case di cura per anziani e12”, ha spiegato in una dichiarazione ...

