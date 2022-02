Quanto pesa l’assenza di Insigne nel Napoli? Spunta il dato

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Lorenzo, complice un affaticamento alla coscia destra, non è partito alla volta di Cagliari. In questa stagione ilha dovuto fare spesso a meno del proprio capitano proprio a causa di noie fisiche. Assenza che gli azzurri sembrano avvertire, dati alla mano. Stando aevidenziato da Il Corriere dello Sport, esiste uncon Lorenzoe un altro che, orfano del capitano stesso, vince ma non sempre. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Lorenzoof SSCcelebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between SSCand US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)La statistica Quella di oggi sarà la decima ...