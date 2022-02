Quanto costa la crisi Russia-Ucraina all’Italia? Oltre al gas importiamo anche il grano per il pane (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre la crisi Russia-Ucraina è al suo apice, il rischio di un conflitto armato e di nuove sanzioni USA alla Russia preoccupano i mercati. La situazione aggiunge incertezza a uno scenario globale già fragile a causa dei timori inflazionistici e della conseguente svolta restrittiva delle banche centrali del mondo. Nelle ultime stime sul Pil globale il Fondo Monetario Internazionale ha inserito la crisi Russia-Ucraina fra le ragioni che hanno portato a tagliare di mezzo punto, dal 4,9% al 4,4% le stime sulla crescita globale. Tutto questo si traduce in previsioni economiche al ribasso e aumento dei prezzi, che riguardano in primis il gas, ma non solo. Il gas: prezzi più su del 58% nel 2022 A gennaio 2022 le forniture di gas russe verso l’Europa si ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre laè al suo apice, il rischio di un conflitto armato e di nuove sanzioni USA allapreoccupano i mercati. La situazione aggiunge incertezza a uno scenario globale già fragile a causa dei timori inflazionistici e della conseguente svolta restrittiva delle bcentrali del mondo. Nelle ultime stime sul Pil globale il Fondo Monetario Internazionale ha inserito lafra le ragioni che hanno portato a tagliare di mezzo punto, dal 4,9% al 4,4% le stime sulla crescita globale. Tutto questo si traduce in previsioni economiche al ribasso e aumento dei prezzi, che riguardano in primis il gas, ma non solo. Il gas: prezzi più su del 58% nel 2022 A gennaio 2022 le forniture di gas russe verso l’Europa si ...

