Putin riconosce Luhansk e Donetsk come stati indipendenti Le reazioni dei paesi occidentali

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In un discorso televisivo al popolo russo, il presidente Vladimirha confermato che la Russia oraLa firma del decreto di riconoscimento è stata poi trasmessa in diretta.ha anche firmato accordi di amicizia e di aiuto con i leader dei separatisti

È stata creata da Lenin', ha dettoalla nazione. Poi il presidente russo accusa l'ambasciata statunitense di 'controllare direttamente alcuni giudici', spiegando che 'l'Ucraina ha già perso la ...ORE 19:04 - Ucraina,il Donbass ORE 18:57 - Il presidente ucraino Zelensky ha convocato il consiglio di sicurezza nazionale. ORE 18:52 - "Facciamo un appello affinchérispetti ...In pieno spirito di amicizia con il popolo ucraino dichiaro che riconosco Donetsk e Lugansk come due Stati ... Sono parole impegnative quelle che Vladimir Putin ha pronunciato nel suo discorso di ...ha descritto la situazione annunciando la convocazione per oggi da parte del presidente russo Vladimir Putin di una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza sulla crisi. (Adnkronos) L’agenzia ...