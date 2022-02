Putin riconosce le repubbliche del Donbass | sull’Europa cala lo spettro della guerra

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Mosca – Crisi Ucraina-Russia, il presidente russo Vladimirlefilo russe del, Lugansk e Donetsk. “La situazione inè diventata estremamente critica. Mi rivolgo a voi per informarvi su quali saranno le prossime azioni in questa situazione. L’Ucraina è parte integrantenostra storia,nostra cultura. Ci sono legami molto forti dal punto di vista familiare e storico. Gli ucraini stessi si considerano parteRussia, siamo uniti da sempre”, ha detto il presidente russo aprendo il discorso alla nazione dopo il riconoscimento. “E’ importante capire cosa sta succedendo oggi e quali sono gli obiettivi che ci siamo posti”, dice il presidente, nella giornata crucialecrisi tra ...

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - MediasetTgcom24 : Putin riconosce il Donbass #europa #biden #francese #russo #joebiden #emmanuelmacron #vladimirputin… - Methamorphose30 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - Acquarignolo59 : RT @fnc_durante: #Putin fa un giro nella storia per trovare giustificazione al riconoscimento del #Donbass. Ok, ragionando così noi potrem… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin riconosce

L'annuncio del presidente Vladimirera atteso da questa mattina e alla fine è arrivato al Consiglio di sicurezza del Cremlino: la Russiale repubbliche separatiste del Donbass, nell'Ucraina orientale. Una decisione che ...19.05il Donbass Il presidente russo Vladimirha annunciato che sta per firmare un decreto sul riconoscimento dell'indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass a Olaf ...'Abbiamo condannato l'ammasso di truppe russe intorno al confine, le violazioni del cessate il fuoco, le violazioni da parte dei separatisti ...Il riconoscimento da parte del presidente Putin dell'indipendenza dei separatisti ucraini è stata indicata come condizione per sanzioni UE contro la Russia ...