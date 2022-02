Putin riconosce le repubbliche del Donbass e accusa l'Ucraina: 'Marionetta nelle mani dell'occidente' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto per il riconoscimento delle repubbliche autoproclamate del Donbass . E in un lungo discorso in Tv ha attaccato l'Ucraina definendola una ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimirha firmato il decreto per il riconoscimentoautoproclamate del. E in un lungo discorso in Tv ha attaccato l'definendola una ...

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - RaiNews : Il presidente russo Vladimir #Putin riconosce le due repubbliche separatiste del #Donbass. Notizia in aggiornamento… - Nadia90158174 : RT @fnc_durante: #Putin fa un giro nella storia per trovare giustificazione al riconoscimento del #Donbass. Ok, ragionando così noi potrem… - lunarossa31 : Putin riconosce in diretta tv il Donbass: 'Ucraina non %C3%A8 un Paese%2C ma parte della nostra storia'. Accuse all… -