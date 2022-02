Putin riconosce indipendenza del Donbass | cosa succede adesso

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – “Bisogna rispondere alla domanda che si pone da tempo, e fissata nell’appello della Duma di Stato al presidente, sul riconoscimento delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk”. E’ quanto dichiarato da Vladimirdurante l’odierno Consiglio di sicurezza straordinario al Cremlino, convocato proprio per discutere della situazione in. La “domanda che si pone da tempo”, per l’esattezza dal 2014, è stata formalizzata dalla a camera bassa del parlamento russo che lo scorso 15 febbraio ha approvato la risoluzione a favore dell’invio al presidente Vladimirdel riconoscimento delle repubbliche separatiste dela maggioranza russa.indipendente e Ucraina fuori dalla Nato:vuoleIn pratica la Duma ha ...

Kamala Harris, numero due della Casa Bianca,, pragmaticamente, che non possono esserci ... Nei giorni scorsi, era stato lo stessoa rassicurare Draghi sulle forniture di gas, ma se l'...Boris Johnson è arrivato a dichiarare che "prepara la più grande guerra in Europa dal 1945". ... La Carta dell'ONUil diritto dei popoli all'autodeterminazione Ma gli USA, con al seguito ...Facebook Shares Nella crisi con l’Ucraina “vorrei sottolineare che, sin dall’inizio, la Russia ha fatto tutto il possibile per aiutare a risolvere tutte le questioni emergenti attraverso mezzi pacific ...Vladimir Putin, presidente della Russia, ha affermato che il processo di pace in Ucraina non ha "alcuna prospettiva" al momento.