Putin riconosce il Donbass. La Nato prepara le sanzioni Ecco quali. Lunedì nero per la Borsa di Mosca e il rublo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Copione Crimea per il Donbass, lo scenario che Nato e Bruxelles, oltre all’invasione militare delle repubbliche separatiste e di Kiev, non volevano per l’Ucraina perché di fatto getta le basi per lo spostamento dei confini della Russia verso l’Europa. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca riconosce i regimi separatisti ucraini del Donbass, Lugansk e Donetsk, mossa che rischia di porre fine al processo di pace perché straccia gli accordi di Minsk del 2015 (ritorno dei territori separatisti sotto il controllo di Kiev in cambio della concessione di uno statuto speciale) e apre le porte all’ingresso dei militari russi nella regione orientale dell’Ucraina per consentire a Mosca di prendere quindi ufficialmente i territori interessati sotto la propria ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 febbraio 2022) Copione Crimea per il, lo scenario chee Bruxelles, oltre all’invasione militare delle repubbliche separatiste e di Kiev, non volevano per l’Ucraina perché di fatto getta le basi per lo spostamento dei confini della Russia verso l’Europa. Il presidente russo Vladimirha annunciato chei regimi separatisti ucraini del, Lugansk e Donetsk, mossa che rischia di porre fine al processo di pace perché straccia gli accordi di Minsk del 2015 (ritorno dei territori separatisti sotto il controllo di Kiev in cambio della concessione di uno statuto speciale) e apre le porte all’ingresso dei militari russi nella regione orientale dell’Ucraina per consentire adi prendere quindi ufficialmente i territori interessati sotto la propria ...

