Putin ha riconosciuto l’indipendenza di Donetsk e Lugansk

(Di martedì 22 febbraio 2022) Con un lungo messaggio alla nazione trasmesso alla tv di stato il presidente russo, Vladimir, hadelle due regioni ucraine che hanno dichiaratodopo la guerra civile del 2014, la repubblica popolare die la sua gemella di. La decisione rappresenta una svolta pesante nella crisi in corso ormai da mesi al confine orientale dell’Europa. IL PRIMO EFFETTO del riconoscimento è la fine dei negoziati con il governo di Kiev per lo status delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... stop dagli Usa ai rapporti economici Ma le divisioni in Europa frenano Biden R eazione immediata di Ue e Usa alla mossa di Vladimir, che ieri hal'indipendenza del Donbass. Gli ...... ha ordinato nella serata di lunedì 21 febbraio al suo esercito di entrare nel loro territorio per "garantire la pace" Il presidente russo Vladimir, dopo averl'indipendenza dei ...Vladimir Putin si impossessa della televisione e sfascia ogni trattativa diplomatica in corso con una dichiarazione che fa scivolare la crisi Ucraina sempre più verso la guerra. Il presidente russo ...Il prezzo del petrolio Brent tocca la cifra record di 97 dollari al barile a causa delle tensioni fra Russia e Ucraina: previsto un clamoroso innalzamento del prezzo della benzina Putin ha ...