Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Possibili forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti da forti adai quadranti occidentali, con raffiche disui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Possibili fortilungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

Advertising

Telebari : Maltempo, allerta gialla per venti forti in Puglia. Polizia Locale di Bari: “Prudenza e attenzione alla guida” -… - LuceverdeRadio : ??? #Maltempo - ?? Avviso della #ProtezioneCivile ?? Oggi mercoledì #16gennaio 2022 ?? #AllertaGialla in Sicilia, Ca… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta. Codice giallo per tarantino e Salento, pioggia fino a trenta millimetri nella n… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta precipitazioni, codice giallo per tarantino e Salento (immagine:fonte protezion… - LuceverdeRadio : ??? #Maltempo - ?? Avviso della #ProtezioneCivile ?? Domani mercoledì #16gennaio 2022 ?? #AllertaGialla in Sicilia,… -