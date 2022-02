Pugilato | Torneo Strandja | Italia Team a Sofia per vincere

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 febbraio 2022) È cominciata ala 73ª edizione delInternazionale, una delle più importanti competizioni del panorama pugilistico internazionale e, da quest’anno, facente parte della Golden Gloves Series Iba (International Boxing Association). Alla kermesse, che si concluderà domenica prossima, 27 febbraio, con la disputa delle finali, prendono parte 350 pugili provenienti da 36 nazioni. Sono 29 gli azzurri (19 uomini e 10 donne) volati nella capitale bulgara per partecipare a questo ‘contest’ che apre un anno ricco d’impegni per l’Boxing. Gli azzurri, infatti, si troveranno ad affrontare gli Europei Under 22 (11-24 marzo in Croazia) e quelli Elite (21-31 maggio, in Armenia), mentre le azzurre dal 6 al 21 maggio competeranno nei Mondiali Elite di Istanbul. La nazionale ...