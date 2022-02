Protocollo Festival Green | i festival cinematografici diventano ecosostenibili

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche idi cinema si preparano alla transizione ecologica: nel corso del 2021, AFIC (AssociazioneItaliani Cinema) ha aperto una discussione sulla tematica dell’tà dei, per trovare strategie e azioni da mettere in atto al fine di adeguare le manifestazioni cinematografiche al necessario processo di transizione. A tal fine, sotto il coordinamento e la supervisione di Laura Zumiani – rappresentante di Trento Filme membro del Consiglio Direttivo AFIC -, è stato aperto un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato attivamente altri 9associati. Il gruppo di lavoro è stato chiamato a stilare delle linee guida per i ...

Mentre è prevista entro l'anno la stesura del "Protocollo Green" - che indicherà le azioni da compiere nel processo di adeguamento ambientale dei festival cinematografici