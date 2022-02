Programmi TV di stasera, lunedì 21 febbraio 2022. A Presadiretta il business degli animali domestici (Di lunedì 21 febbraio 2022) Presadiretta .Rai1, ore 21.25: Màkari 2 Fiction. 2×03 – Il lusso della giovinezza. Un tragico evento interessa Suleima e un po’ tutta la comunità de “La città del sole”: Teodoro Bettini, scomparso da diverse ore, viene rinvenuto morto alle pendici di un’altura, da cui è precipitato. Saverio si precipita allo scopo di consolare e sostenere Suleima. La polizia sembra decisa a catalogare la morte di Teodoro classificandola come un incidente escursionistico, ma Saverio inizia a pensare invece che l’uomo sia stato ucciso. Saverio si ritrova isolato nella sua posizione: è l’unico infatti a pensare che la morte di Bettini sia avvenuta per omicidio. Per questo motivo, tutti i ragazzi de ”La città del sole” iniziano a guardarlo con fastidio e sospetto. Rai2, ore 21.20: Delitti in Paradiso Serie Tv. 8×3 – Riprese fatali. La presentatrice televisiva Catrina McVey (Kimberley ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022).Rai1, ore 21.25: Màkari 2 Fiction. 2×03 – Il lusso della giovinezza. Un tragico evento interessa Suleima e un po’ tutta la comunità de “La città del sole”: Teodoro Bettini, scomparso da diverse ore, viene rinvenuto morto alle pendici di un’altura, da cui è precipitato. Saverio si precipita allo scopo di consolare e sostenere Suleima. La polizia sembra decisa a catalogare la morte di Teodoro classificandola come un incidente escursionistico, ma Saverio inizia a pensare invece che l’uomo sia stato ucciso. Saverio si ritrova isolato nella sua posizione: è l’unico infatti a pensare che la morte di Bettini sia avvenuta per omicidio. Per questo motivo, tutti i ragazzi de ”La città del sole” iniziano a guardarlo con fastidio e sospetto. Rai2, ore 21.20: Delitti in Paradiso Serie Tv. 8×3 – Riprese fatali. La presentatrice televisiva Catrina McVey (Kimberley ...

Advertising

infoitcultura : Stasera in tv sabato 19 febbraio 2022, I programmi in onda - zazoomblog : Cosa vediamo stasera in tv: Ecco i programmi del 21 febbraio 2022 - #vediamo #stasera #programmi #febbraio - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 20 Febbraio 2022 - infoitcultura : Stasera in tv lunedì 21 febbraio 2022, tutti i programmi in onda - AnnaMancini81 : Stasera in tv lunedì 21 febbraio 2022, tutti i programmi in onda -