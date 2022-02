Probabili formazioni Olympiakos-Atalanta | ritorno spareggio Europa League 2021 2022

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ledi, match deldegli spareggi di. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 24 febbraio al Georgios Karaiskakis. Dopo il 2-1 dell’andata, Gasperini cerca un risultato favorevole per difendere il risultato acquisito. Diretta su Dazn e Sky oltre che su Sky Go.– Pochi cambi per Martins. Probabile conferma dell’11 (3-4-3) visto al Gewiss Stadium.– Senza Muriel e Zapata, Gasperini proporrà Boga falso nove con Koopmeiners e Pasalic a supporto. Ma Malinovskyi scalpita. Le(3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissè; Lala, ...

Advertising

infoitsport : Cagliari-Napoli: le probabili formazioni | La Diretta - ParliamoDiNews : Cagliari-Napoli probabili formazioni: le possibili scelte di Spalletti #cagliari-napoli #probabili #formazioni… - periodicodaily : Pisa-Parma: probabili formazioni e in tv #22febbraio #serieB #PisaParma - sportnotizie24 : #RealSociedad-#Lipsia, le probabili formazioni: le scelte di Alguacil e Tedesco - persemprecalcio : ????????? Il #Napoli proverà ad agganciare la vetta della classifica, ma il #Cagliari con un successo sorpasserà il Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

CAGLIARI - Nel posticipo della 26ª giornata di Serie A, il Napoli sfida il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri . Situazione totalmente opposta per le due squadre, con Spalletti , reduce dal pareggio ...Pordenone - Monza è una partita della venticinquesima giornata di Serie B: diretta tv,e pronostici PORDENONE - MONZA - martedì ore 18:30 Una caduta fragorosa, quella del Monza, in casa contro il Pisa. Ma un risultato che comunque non preclude di certo la ...Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester United, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...Le probabili formazioni di Milan-Udinese, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...