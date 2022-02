Primo Appuntamento, puntata 22 febbraio: Giulia ritorna per Filippo ma lui la scarica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Martedì 22 febbraio, Real Time trasmetterà una nuova ed imperdibile puntata di Primo Appuntamento 6. Giunti al settimo capitolo, Flavio Montrucchio porta avanti la missione del programma, che è quella di organizzare appuntamenti al buio allo scopo di accoppiare vari personaggi in cerca dell'amore. Ci saranno due clamorosi ritorni, il Primo sarà quello di Gianluca di Primo Appuntamento Crociera mentre il secondo sarà quello di Giulia. Quest'ultima è apparsa due puntate fa, quando si era presentata all'Appuntamento sbagliato conoscendo Filippo. Rimasta colpita da Filippo e non dal ragazzo che la produzione le aveva assegnato, alla ragazza è stata offerta la possibilità di ritornare al ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Martedì 22, Real Time trasmetterà una nuova ed imperdibiledi6. Giunti al settimo capitolo, Flavio Montrucchio porta avanti la missione del programma, che è quella di organizzare appuntamenti al buio allo scopo di accoppiare vari personaggi in cerca dell'amore. Ci saranno due clamorosi ritorni, ilsarà quello di Gianluca diCrociera mentre il secondo sarà quello di. Quest'ultima è apparsa due puntate fa, quando si era presentata all'sbagliato conoscendo. Rimasta colpita dae non dal ragazzo che la produzione le aveva assegnato, alla ragazza è stata offerta la possibilità dire al ...

