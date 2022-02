Premier League: il riassunto della 26° giornata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una serie di risultati a dir poco imprevedibili hanno contraddistinto la 26° giornata di Premier League. A partire dal Manchester City che, complice una partita iniziata bene ma poseguita male, non ha potuto fare niente contro la foga del Tottenham. Di Kane (doppietta) e Kulusevski le reti degli Spurs, mente per i ragazzi di Guardiola sono andati a segno Gundogan e Mahrez. Nelle altre gare ad alta quota il Liverpool ha superato 3-1 il Norwich, il Chelsea ha invece piegato con una rete il Crystal Palace. Ottima prestazione anche del Manchester United che tra le polemiche è riuscito a superare il Leeds nonostante ques’ultimo sia stato in grado di pareggiarla nella ripresa con Rodrigo e Raphinha. Decisive per i Red Devils le reti di Fred ed Elanga. Vince anche l’Arsenal in casa contro il Brentford: Arteta vendica al meglio il risultato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una serie di risultati a dir poco imprevedibili hanno contraddistinto la 26°di. A partire dal Manchester City che, complice una partita iniziata bene ma poseguita male, non ha potuto fare niente contro la foga del Tottenham. Di Kane (doppietta) e Kulusevski le reti degli Spurs, mente per i ragazzi di Guardiola sono andati a segno Gundogan e Mahrez. Nelle altre gare ad alta quota il Liverpool ha superato 3-1 il Norwich, il Chelsea ha invece piegato con una rete il Crystal Palace. Ottima prestazione anche del Manchester United che tra le polemiche è riuscito a superare il Leeds nonostante ques’ultimo sia stato in grado di pareggiarla nella ripresa con Rodrigo e Raphinha. Decisive per i Red Devils le reti di Fred ed Elanga. Vince anche l’Arsenal in casa contro il Brentford: Arteta vendica al meglio il risultato ...

Advertising

capuanogio : Assist di #Kulusevski, gol di #Kane. Minuto numero 95 e #Tottenham vince 3-2 in casa del #ManCity. #Kulusevski un… - SkySport : Brentford, standing ovation per Eriksen al Community Stadium ? - periodicodaily : Premier League: il riassunto della 26° giornata #premierleague @giancarlopacel1 - GlobalShowGSRa1 : Premier League 2021/22: 26a giornata - armagio : @albejus01 Ciao Alberto, oggi alle 14 sul mio canale Youtube (link in bio) esce la prima di tre puntate dedicate al… -