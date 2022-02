“Potrei andarmene da un giorno all’altro”: aria di crisi fra Totti e Ilary? Cosa sta succedendo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le voci circolanti nell’ultimo periodo sui social, e riprese dal Messaggero, lasciano presagire il peggio per una delle coppie più amate dello showbiz. Ma è tutto da verificare Nello showbiz è difficile trovare coppie solide che abbiano saputo resistere alla sfida del tempo, ma Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati, fino ad ora, una di queste. Da GettySposati dal 2005, la conduttrice e il calciatore sono diventati genitori di Cristian, Chanel e Isabel. E proprio lo scorso giugno hanno festeggito il 16esimo anniversario di nozze: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescoTotti) Fino a oggi fra i due sembra essere andato tutto a gonfie vele, ma secondo alcune indiscrezioni tirerebbe aria di maretta fra ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le voci circolanti nell’ultimo periodo sui social, e riprese dal Messaggero, lasciano presagire il peggio per una delle coppie più amate dello showbiz. Ma è tutto da verificare Nello showbiz è difficile trovare coppie solide che abbiano saputo resistere alla sfida del tempo, maBlasi e Francescosono stati, fino ad ora, una di queste. Da GettySposati dal 2005, la conduttrice e il calciatore sono diventati genitori di Cristian, Chanel e Isabel. E proprio lo scorso giugno hanno festeggito il 16esimo anniversario di nozze: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco(@francesco) Fino a oggi fra i due sembra essere andato tutto a gonfie vele, ma secondo alcune indiscrezioni tirerebbedi maretta fra ...

