Ponte Genova: legali Castellucci, difetto scoperto dopo perizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ex amministratore delegato di Autostrade e Atlantia Giovanni Castellucci "non sapeva dei problemi di esecuzione del progetto originario" del Ponte Morandi ma lo ha "scoperto dopo il secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ex amministratore delegato di Autostrade e Atlantia Giovanni"non sapeva dei problemi di esecuzione del progetto originario" delMorandi ma lo ha "il secondo ...

Advertising

Straccia2 : RT @Guido07261: @Ettore_Rosato In realtà le opere le ha sbloccate e ha contribuito a ricostruire il ponte di Genova in tempi record, senza… - ansa_liguria : Ponte Genova: legali Castellucci, difetto scoperto dopo perizia - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Ponte Genova: legali Castellucci, difetto scoperto dopo perizia Iniziate le discussioni delle d… - Godela27 : RT @Guido07261: @Ettore_Rosato In realtà le opere le ha sbloccate e ha contribuito a ricostruire il ponte di Genova in tempi record, senza… - Akinato72444362 : RT @Guido07261: @Ettore_Rosato In realtà le opere le ha sbloccate e ha contribuito a ricostruire il ponte di Genova in tempi record, senza… -