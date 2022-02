"Polizia scheda i giovani", "Fanno il loro lavoro". La sinistra si schianta sulla movida violenta (Di lunedì 21 febbraio 2022) A Bologna la sinistra locale si spacca sul contenimento della movida molesta. "schedature indiscriminate dei giovani", attaccano alcuni consiglieri dem, tra cui la sardina Mattia Santori. Sostegno alla Polizia dalla Lega Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) A Bologna lalocale si spacca sul contenimento dellamolesta. "ture indiscriminate dei", attaccano alcuni consiglieri dem, tra cui la sardina Mattia Santori. Sostegno alladalla Lega

Advertising

mitsouko1 : RT @_av0n: A Bologna la polizia alle 18 di sabato scheda ragazzin? in strade e piazze: foto a loro e ai documenti, se rifiutano minaccia di… - CatelliRossella : Ti do una notizia Santoni, l'hanno sempre fatto fin dai tempi del movimento studentesco di cui facevo parte. Svegl… - Jpolemica666 : RT @_av0n: A Bologna la polizia alle 18 di sabato scheda ragazzin? in strade e piazze: foto a loro e ai documenti, se rifiutano minaccia di… - IlBarbone : RT @_av0n: A Bologna la polizia alle 18 di sabato scheda ragazzin? in strade e piazze: foto a loro e ai documenti, se rifiutano minaccia di… - sonoViolet : RT @_av0n: A Bologna la polizia alle 18 di sabato scheda ragazzin? in strade e piazze: foto a loro e ai documenti, se rifiutano minaccia di… -