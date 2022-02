“Pochi mezzi attrezzati, attese e ascensori bloccati. Le barriere ai trasporti limitano la vita e il lavoro delle persone con disabilità” (Di lunedì 21 febbraio 2022) In Italia il trasporto pubblico non è a misura delle persone con disabilità. L’accessibilità sui mezzi pubblici (bus, treni, metropolitane) manca un po’ in tutto il Paese. Ad esempio, a Milano ci sono ancora attese che possono superare anche i venti minuti per un bus accessibile (es. linea 90-91 o 93) necessario per chi utilizza una carrozzina. Spesso si trovano inoltre ascensori delle metropolitane che si guastano a giorni alterni in due o più fermate senza un’alternativa valida. A Roma la metro C ha ben 9 fermate con ascensori bloccati da mesi. A Catania ci sono stazioni della metro completamente inaccessibili e si riscontrano difficoltà per salire sui mezzi pubblici di superficie. A Napoli si segnalano lacune nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) In Italia il trasporto pubblico non è a misuracon. L’accessibilità suipubblici (bus, treni, metropolitane) manca un po’ in tutto il Paese. Ad esempio, a Milano ci sono ancorache possono superare anche i venti minuti per un bus accessibile (es. linea 90-91 o 93) necessario per chi utilizza una carrozzina. Spesso si trovano inoltremetropolitane che si guastano a giorni alterni in due o più fermate senza un’alternativa valida. A Roma la metro C ha ben 9 fermate conda mesi. A Catania ci sono stazioni della metro completamente inaccessibili e si riscontrano difficoltà per salire suipubblici di superficie. A Napoli si segnalano lacune nel ...

