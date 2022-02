Pnrr, piena condivisione tra l’amministrazione e le associazioni di volontariato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto questa mattina al Palazzo l’incontro sul Pnrr con le associazione di volontariato promosso dall’amministrazione comunale. Nel corso del proficuo confronto, a cui hanno partecipato il sindaco Clemente Mastella, il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, il rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Carfora, e il rettore dell’Università degli Studi Giustino Fortunato, Giuseppe Acocella, sono state affrontate le varie problematiche che, attraverso la programmazione e l’accesso ai fondi del Pnrr, possono trovare adeguata risoluzione per il futuro. Dal confronto è, inoltre, emersa soprattutto la necessità di rafforzare l’interlocuzione sul piano istituzionale. Di qui la decisione di dare inizio a un percorso di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto questa mattina al Palazzo l’incontro sulcon le associazione dipromosso dalcomunale. Nel corso del proficuo confronto, a cui hanno partecipato il sindaco Clemente Mastella, il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, il rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Carfora, e il rettore dell’Università degli Studi Giustino Fortunato, Giuseppe Acocella, sono state affrontate le varie problematiche che, attraverso la programmazione e l’accesso ai fondi del, possono trovare adeguata risoluzione per il futuro. Dal confronto è, inoltre, emersa soprattutto la necessità di rafforzare l’interlocuzione sul piano istituzionale. Di qui la decisione di dare inizio a un percorso di ...

