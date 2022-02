(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – All’insegna della” avviata unapermanente del Terzo Settore per un percorso condiviso traoperanti nel sociale e amministrazione per definire una proposta di intervento in grado di intercettare le risorse del. Questo il succo del dibattito che si svolto stamani presso la sede comunale del capoluogo, nella sala consiliare nell’ambito del più ampio e generale confronto sulle diverse misure della dotazione straordinaria di fondi europei. L’incontro presieduto da Clemente Mastella, di ritorno da Roma, ha visto la partecipazione del vice sindaco Francesco De Pierro l’assessore comunale Carmen Coppola e i due rettori Gerardo Canfora e Giuseppe Acocella. Il primo cittadino al termine del ...

anteprima24 : ** #PNRR, inizia la collaborazione tra Comune e associazioni del volontariato: parola d'ordine #Inclusione **… - 24emilia : Reggio. Pnrr, la task-force inizia a Scandiano gli incontri sul territorio | 24Emilia -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr inizia

anteprima24.it

Il crollo del numero delle gare di progettazionecon l'entrata in vigore a maggio del DL 77/2021 Semplificazioni, che ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a 139.000: negli ...... da esportare fuori dal territorio regionale, è molto chiaro, poichéda un'aggregazione ... che non può essere motivata dalla necessità di raggiungere gli obiettivi del. Il tema della ...Il suo post con la criticità emersa in queste ore. Stamane prima delle 8 già operativo dopo la segnalazione di ieri sera.21/02/2022 - Pessimo inizio d’anno per il mercato pubblico della progettazione: rilevate 152 gare per un valore di 36,7milioni di euro; rispetto a dicembre 2021 il numero cala del 41,3% e il valore de ...