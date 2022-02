Playoff Mondiali, Italia-Macedonia a Palermo: biglietti in vendita dal 2 marzo (Di lunedì 21 febbraio 2022) I biglietti per la sfida tra Italia e Macedonia, in programma il prossimo 24 marzo, si potranno acquistare a partire dal 2 marzo Leggi su mediagol (Di lunedì 21 febbraio 2022) Iper la sfida tra, in programma il prossimo 24, si potranno acquistare a partire dal 2

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Playoff Mondiali, la settimana prossima al via la prevendita per il match contro la Macedonia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Playoff Mondiali, la settimana prossima al via la prevendita per il match contro la Macedonia - apetrazzuolo : ITALIA - Playoff Mondiali, la settimana prossima al via la prevendita per il match contro la Macedonia - napolimagazine : ITALIA - Playoff Mondiali, la settimana prossima al via la prevendita per il match contro la Macedonia - Mediagol : Playoff Mondiali, Italia-Macedonia a Palermo: biglietti in vendita dal 2 marzo -