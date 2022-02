Playoff Mondiali, dal 2 marzo in vendita i biglietti per Italia-Macedonia (Di lunedì 21 febbraio 2022) A partire dalle ore 12 di mercoledì 2 marzo, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it sarà possibile acquistare i biglietti per Italia-Macedonia del Nord. Il match, valido per i play off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, è in programma giovedì 24 marzo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) A partire dalle ore 12 di mercoledì 2, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, presso i puntiVivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it sarà possibile acquistare iperdel Nord. Il match, valido per i play off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, è in programma giovedì 24L'articolo

