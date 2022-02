Pirelli rinnova la gamma Scorpion: estivo, all season e invernale per SUV (Di lunedì 21 febbraio 2022) Pirelli presenta la nuova gamma pneumatici Scorpion dedicata agli Sport Utility Vehicle (SUV), il segmento di veicoli che è destinato a diventare il più diffuso al mondo. Un rinnovamento completo della famiglia che da oltre 35 anni è specializzata per SUV fra i prodotti premium, con declinazioni specifiche per le diverse stagionalità. Il peso maggiore, il baricentro alto, una meccanica e dinamica di guida uniche sono le principali caratteristiche dei moderni SUV. Caratteristiche che li differenziano rispetto alle più tradizionali berline o station wagon e che quindi portano alla necessità di avere pneumatici con prestazioni dedicate. Risponde a questa esigenza la nuova gamma di pneumatici Scorpion, che trasferisce al mondo SUV molte delle innovazioni tecnologiche recentemente ... Leggi su cityroma (Di lunedì 21 febbraio 2022)presenta la nuovapneumaticidedicata agli Sport Utility Vehicle (SUV), il segmento di veicoli che è destinato a diventare il più diffuso al mondo. Unmento completo della famiglia che da oltre 35 anni è specializzata per SUV fra i prodotti premium, con declinazioni specifiche per le diverse stagionalità. Il peso maggiore, il baricentro alto, una meccanica e dinamica di guida uniche sono le principali caratteristiche dei moderni SUV. Caratteristiche che li differenziano rispetto alle più tradizionali berline o station wagon e che quindi portano alla necessità di avere pneumatici con prestazioni dedicate. Risponde a questa esigenza la nuovadi pneumatici, che trasferisce al mondo SUV molte delle innovazioni tecnologiche recentemente ...

Advertising

PneusNews : Pirelli rinnova la gamma Scorpion: estivo, all season e invernale per SUV - luciatonini : Pirelli rinnova la gamma Scorpion: estivo, all season e invernale per SUV - AutoMotoriNet : Pirelli rinnova la gamma Scorpion... - megamodo : Era il 1986 quando Pirelli realizzò il primo pneumatico Scorpion in grado di favorire le prestazioni su diversi fon… - HDmotori : RT @HDmotori: Pirelli rinnova la gamma di pneumatici Scorpion: estivo, All Season e invernale -