Pierpaolo Pretelli | ondata di affetto sui social | il motivo

(Di lunedì 21 febbraio 2022)pronto a debuttare con un nuovo show: i fan invadono il profilo Instagram dell’ex gieffino e lo riempiono diPerè veramente un periodo d’oro. L’ex concorrente del Grande Fratello e imitatore, reduce dalla divertente avventura a Tale e Quale Show di Carlo Conti, è sempre più popolare e attivo dal punto di vista professionale, non a caso è stato ingaggiato da Mara Venier per Domenica In come presenza fissa. E proprio nelle scorse oreha annunciato l’arrivo di una nuova, grande occasione utile per dimostrare tutto il suo talento. L’ex velino di Striscia la notizia e fidanzato di Giulia Salemi infatti sta preparando uno show tutto suo, che presto vedremo sul piccolo schermo. Appena saputa la notizia, i follower di ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - MarioManca : Ho intervistato Pierpaolo Pretelli: - fanpage : Il romantico #SanValentino di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi da Alessandro Borghese #PRELEMI - Alice160383 : RT @MarioManca: Ho intervistato Pierpaolo Pretelli: - Alice160383 : RT @pierpaolopretel: Pierpaolo Pretelli: «È tutto un gran bel sogno...» | TV Sorrisi e Canzoni -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Fotografato da Maurizio Montani sul set dello shooting che arricchirà la sua intervista su Vanity Fair ,si presenta in total white per la chiacchierata che sa di sogni professionali e non solo. Il lavoro e l'amore costruiscono la mappa della sua vita da cui Pier - come lo chiamano gli ...Antonella Silvestri È ospite fisso a "Domenica In" dove ci sta abituando alle sue esibizioni sotto l'occhio vigile e materno di Mara Venier. La carriera di, iniziata come velino a "Striscia la notizia", è stata poi scandita dalla partecipazione al "Grande Fratello Vip" e a "Tale e quale show". Manon dimentica la sua ...La giovane Giulia Salemi pare abbia alzato un grande interesse nel pubblico italiano dopo la sua confessione sui suoi profili social.La carriera di Pierpaolo Pretelli, iniziata come velino a “Striscia la notizia”, è stata poi scandita dalla partecipazione al “Grande Fratello Vip” e a “Tale e quale show”. (Tv Sorrisi e Canzoni) ...