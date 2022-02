Piatti passa dal giovane Sinner al vecchio Gulbis, il tennista ricco e bello che viaggia in sottomarino (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra Sinner a Gulbis ci sono circa 13 anni e 231 posizioni Atp. Riccardo Piatti ha deciso di cambiare totalmente prospettiva: dal futuro al passato, dalla costruzione alla ristrutturazione. Il coach che ha portato l’altoatesino nella top 10 del tennis mondiale vuol fare un altro miracolo: riportare nella top 100 uno che nel 2014 è stato numero 10. Ernests Gulbis, uno degli uomini più invidiati del mondo. Perché la storia di Gulbis è particolare persino per il pazzo circo del tennis. Il lettone, anni 33, è figlio unico della coppia Ainars-Gulbis, un ricchissimo proprietario di una ditta di gasdotti dell’est Europa, e di una famosa attrice teatrale e cinematografica. Uno così ricco che negli ultimi anni prese a girare per Challenger spostandosi col suo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Traci sono circa 13 anni e 231 posizioni Atp. Riccardoha deciso di cambiare totalmente prospettiva: dal futuro alto, dalla costruzione alla ristrutturazione. Il coach che ha portato l’altoatesino nella top 10 del tennis mondiale vuol fare un altro miracolo: riportare nella top 100 uno che nel 2014 è stato numero 10. Ernests, uno degli uomini più invidiati del mondo. Perché la storia diè particolare persino per il pazzo circo del tennis. Il lettone, anni 33, è figlio unico della coppia Ainars-, un ricchissimo proprietario di una ditta di gasdotti dell’est Europa, e di una famosa attrice teatrale e cinematografica. Uno cosìche negli ultimi anni prese a girare per Challenger spostandosi col suo ...

