Perché Truth, il social di Trump, non arriva in un giorno qualunque (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per il lancio del suo social network sull'App Store di Apple, Trump ha scelto il giorno di commemorazione dei presidenti Usa, nel compleanno di George Washington, per ricordare ai sostenitori chi è pronto a riprendersi la Casa Bianca Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per il lancio del suo social network sull'App Store di Apple, Trump ha scelto ildi commemorazione dei presidenti Usa, nel compleanno di George Washington, per ricordare ai sostenitori chi è pronto a riprendersi la Casa Bianca

Advertising

verotruvid : @ciccipolente Quando una persona nega il proprio paese, quando sente la verità diventa un insulto perché il suo org… - strbrrynng : il fatto che tiktok non é un safe place per nessuno ed also time for the truth state cercando di rovinare la carri… - Itsmylifemusic1 : @DJT1946Official Per PC @DJT1946Official ? Ne ho bisogno perchè opero solo da PC. E ho con me oltre 30.000 persone… - artfulmin : @iluvyeop ma poi la clip completamente out of context perché se guardi l'intera intervista baek stava (as always) s… - alessia_dream01 : @liliaragnar @s_t3fan0 si appena apre Truth ci vengo anche io no cmq non è come facebook perchè i creatori di quest… -