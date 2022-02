Perché non conosciamo ancora anticipi e posticipi di Serie A di fine marzo (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è un motivo molto chiaro e semplice per il quale non conosciamo ancora anticipi e posticipi di Serie A, in riferimento alle due giornate conclusive di marzo prima della sosta per le Nazionali. In verità, le due cose sono connesse tra loro, alla luce del delicatissimo appuntamento che attende i ragazzi di Mancini, coi playoff per ottenere l’ultimo biglietto in vista dei Mondiali. Le partite si disputeranno tra un mese circa, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per quanto concerne il calendario. Il nodo da sciogliere su anticipi e posticipi di Serie A di fine marzo A differenza di quanto riportato alcune settimane fa, infatti, qui non ci sono sono impegni di coppa che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è un motivo molto chiaro e semplice per il quale nondiA, in riferimento alle due giornate conclusive diprima della sosta per le Nazionali. In verità, le due cose sono connesse tra loro, alla luce del delicatissimo appuntamento che attende i ragazzi di Mancini, coi playoff per ottenere l’ultimo biglietto in vista dei Mondiali. Le partite si disputeranno tra un mese circa, ma ci sonoalcuni nodi da sciogliere per quanto concerne il calendario. Il nodo da sciogliere sudiA diA differenza di quanto riportato alcune settimane fa, infatti, qui non ci sono sono impegni di coppa che ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Covid, troppo rischioso allentare ora tutte le misure: ecco i numeri che spiegano perché I dati parlano chiaro. Ieri i contagi da coronavirus hanno superato di poco le 42 mila unità e cala (ma questo dato sarà l'ultimo a scendere) anche il numero dei morti anche se non in modo così deciso. Da più parti arrivano sollecitazioni all'allentamento delle misure restrittive. Lo stesso governo ha dato il via libera ad una road map sulle riaperture.

Grande Fratello Vip, parla la madre di Sophie Codegoni scrive una lettera ad Alessandro Basciano Mi sono permessa di scrivere questa lettera perché voglio solamente che lei stia bene" ha scritto la donna nella missiva indirizzata a Basciano. Per via di un passato piuttosto difficile, Sophie non ...

