Perché l’US Copyright Office ha respinto la richiesta di copyright per l’opera di un’AI (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’arte prodotta dall’intelligenza artificiale non può essere messa sotto copyright: questa la conclusione dell’US copyright Office, che ha respinto la richiesta di Steven Thaler. Nel 2009 Thaler ha provato a mettere sotto copyright un’immagine prodotta da un algoritmo che ha creato e chiamato Creativity Machine. Un consiglio di tre persone ha rivisto la sentenza comunicando la mancanza di un elemento fondamentale per poter mettere sotto copyright opere AI. LEGGI ANCHE >>> Cos’è la cryptoarte ovvero come fare poesia performativa anche grazie all’intelligenza artificiale Perché non può esserci copyright opera AI L’immagine ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’arte prodotta dall’intelligenza artificiale non può essere messa sotto: questa la conclusione del, che haladi Steven Thaler. Nel 2009 Thaler ha provato a mettere sottoun’immagine prodotta da un algoritmo che ha creato e chiamato Creativity Machine. Un consiglio di tre persone ha rivisto la sentenza comunicando la mancanza di un elemento fondamentale per poter mettere sottoopere AI. LEGGI ANCHE >>> Cos’è la cryptoarte ovvero come fare poesia performativa anche grazie all’intelligenza artificialenon può esserciopera AI L’immagine ...

Advertising

loop_us : Domanda di un cretino qualunque Ma se l'Italia è in grado di produrre/estrarre gas fino ad oggi perché non lo hanno… - loop_us : @FkaDamn @confundustria @CarloCalenda Qui in Francia il minimo orario lordo è 10,57 euro e si scende in piazza tutt… - imironicc : Dire che This Is Us è una 'fuffa lacrimevole' mi fa pensare che gli ideatori del remake la serie l'hanno vista a ca… - NinaRicci_us : @AzzurraBarbuto Quel professore andrebbe denunciato. Cmq, se durante il liceo avessi indossato una minigonna o un t… - agent7988 : IF THE SUN COMES UP TOMORROW, IT IS ONLY BECAUSE OF MEN OF GOOD WILL.AND THAT'S THAT'S ALL THAT STANDS BETWEEN US… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’US Stati Uniti, perché l’arma delle sanzioni alla Russia funziona solo a metà Il Sole 24 ORE