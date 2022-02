“Perché ho baciato Delia”. GF Vip, Soleil Sorge canta con Katia Ricciarelli e smaschera Alex Belli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip gli animi sono sempre più bollenti. Ad incendiarli è Soleil Sorge che spara a zero su Alex Belli e Delia Duran. Nella giornata di ieri è andato in onda un pesantissimo confronto. “Tu sei un falso, Perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”, ha sbottato la Sorge ripetendo un discorso già varie volte affrontato con Alex. “E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la parac..l.a – ha controbattuto Alex -. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip gli animi sono sempre più bollenti. Ad incendiarli èche spara a zero suDuran. Nella giornata di ieri è andato in onda un pesantissimo confronto. “Tu sei un falso,mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”, ha sbottato laripetendo un discorso già varie volte affrontato con. “E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la parac..l.a – ha controbattuto-. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con ...

