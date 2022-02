Percettori del reddito e volontari in azione a Monreale, oggi ripulito un marciapiedi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche oggi i Percettori del reddito di Cittadinanza e i volontari del gruppo Basta Crederci e in sinergia con i dipendenti comunali Piero Segreto e Salvatore Ganci, coordinati da Ninni Di Salvo su direttive dell’amministrazione Alberto Arcidiacono hanno dato il loro contributo ripulendo il marciapiede completamente infestato dall’erbacce che non consentiva il passaggio. L’intervento è (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anchedeldi Cittadinanza e idel gruppo Basta Crederci e in sinergia con i dipendenti comunali Piero Segreto e Salvatore Ganci, coordinati da Ninni Di Salvo su direttive dell’amministrAlberto Arcidiacono hanno dato il loro contributo ripulendo il marciapiede completamente infestato dall’erbacce che non consentiva il passaggio. L’intervento è (live.it)

