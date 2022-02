Per Speranza essere guariti non basta: sanitari con vaccino o senza lavoro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb — I sanitari sospesi dal lavoro perché non vaccinati, anche se guariti dal Covid — e quindi dotati di immunizzazione più efficace dalla malattia — non potranno rientrare al lavoro: non c’è via di scampo, bisogna sottoporsi all’iniezione anti-Covid. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute, in risposta al quesito posto dalla Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo): essere guariti non basta e «non è circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione dal lavoro avvenuta per non aver assolto all’obbligo di vaccinazione». Dunque «non è elemento determinante» per l’Ordine professionale di appartenenza che deve invece «accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista». I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb — Isospesi dalperché non vaccinati, anche sedal Covid — e quindi dotati di immunizzazione più efficace dalla malattia — non potranno rientrare al: non c’è via di scampo, bisogna sottoporsi all’iniezione anti-Covid. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute, in risposta al quesito posto dalla Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo):none «non è circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione dalavvenuta per non aver assolto all’obbligo di vaccinazione». Dunque «non è elemento determinante» per l’Ordine professionale di appartenenza che deve invece «accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista». I ...

