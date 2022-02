Pensioni marzo 2022, pagamento anticipato: tutte le date (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la proroga dello stato di emergenza, così come accaduto per i pagamenti di febbraio, anche l’erogazione delle Pensioni di marzo 2022 avverrà con pagamento anticipato. La disposizione è arrivata con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile numero 849 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili“. Si legge nel testo dell’Ordinanza che “Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la proroga dello stato di emergenza, così come accaduto per i pagamenti di febbraio, anche l’erogazione dellediavverrà con. La disposizione è arrivata con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile numero 849 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili“. Si legge nel testo dell’Ordinanza che “Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di ...

wam_the : Pagamento pensioni di marzo 2022 in arrivo: cedolino online - FnpVeneto : ?? pensioni di marzo, dal 23 febbraio l'accredito anticipato alle Poste ?? date e modalità di ritiro nella grafica… - CittaPienza : Anche per marzo il pagamento delle pensioni presso gli uffici postali di Pienza e Monticchiello avviene in modo sca… - TrendOnline : Quando vengono pagate le #PENSIONI di #MARZO 2022? Ecco il calendario degli accrediti alle #POSTE e novità #INPS - telodogratis : Pensioni Marzo 2022: “E’ una novità sconvolgente!” -