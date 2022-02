Pensioni INPS, diverse novità nel cedolino di marzo: i dettagli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il cedolino delle Pensioni di marzo sarà visibile da oggi. Molte novità per gli assegni previdenziali in questo mese Si avvicina la fine del mese ed è tempo di guardare al prossimo assegno di pensione. Questo mese, poi, specie per una categoria di pensionati, l’assegno si ritira molto in anticipo rispetto al solito. Si tratta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ildelledisarà visibile da oggi. Molteper gli assegni previdenziali in questo mese Si avvicina la fine del mese ed è tempo di guardare al prossimo assegno di pensione. Questo mese, poi, specie per una categoria di pensionati, l’assegno si ritira molto in anticipo rispetto al solito. Si tratta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Inps, nel 2023 i requisiti per l'accesso alla pensione adeguati all'incremento della speranza di vita non cambiano.… - Agenzia_Ansa : Nel 2020 l'Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell'eccesso di mortalità per Covid. E' q… - LaStampa : Pensioni: effetto Covid, l’Inps risparmia 1,1 miliardi - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Inps, nel 2023 i requisiti per l'accesso alla pensione adeguati all'incremento della speranza di vita non cambiano. Si an… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: Inps, nel 2023 i requisiti per l'accesso alla pensione adeguati all'incremento della speranza di vita non cambiano. Si an… -