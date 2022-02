Pechino, si chiudono le Olimpiadi: il testimone passa all'Italia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fuochi d'artificio spettacolari e colorati nel cielo di Pechino durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. La Cina, che ha ospitato la ventiquattresima edizione, passa le consegne all'Italia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fuochi d'artificio spettacolari e colorati nel cielo didurante la cerimonia di chiusura delle. La Cina, che ha ospitato la ventiquattresima edizione,le consegne all'...

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - rev24_ : #Beijing2022 #Pechino2022 #ClosingCeremony #CerimoniaDiChiusura #OlimpiadiInvernali 'One world, one family', anche… - rev24_ : #Beijing2022 #Pechino2022 #ClosingCeremony #CerimoniaDiChiusura #OlimpiadiInvernali 'One world, one family', anche… - Jessica90651842 : RT @sportivoink: Milano-Cortina tra soli quattro anni, dove saremo più vicini, a questi eroi che hanno bisogno del nostro calore. Si chiu… - sportivoink : Milano-Cortina tra soli quattro anni, dove saremo più vicini, a questi eroi che hanno bisogno del nostro calore.… -