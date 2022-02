Pechino 2022, tante medaglie ma poco oro: l'Italia ai giochi invernali bella solo a metà (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ora che le bocce sono ferme possiamo dirlo. Dal 1980 a oggi solo due volte le discipline rappresentate dalla Fisi erano tornate a casa dalle Olimpiadi invernali senza un oro. Era successo a Lake Placid nel 1980 e otto anni fa a Sochi. Ma è successo di nuovo a Pechino, perché l'ultima giornata di gare ha regalato solo delusioni: fuori gli azzurri nel Team Event dello sci ai quarti di finale contro gli Usa, lontanissime le ragazze del fondo nella 30 km vinta da Therese Johaug: Cristina Pittin e Martina Di Centa fuori dalle trenta, a 9 minuti. Il bilancio finale resta fermo a 17 ed era anche facile immaginarlo. E visto che abbiamo vissuto due Olimpiadi in sette mesi, mai successo nella storia, il conto complessivo tra Giappone e Cina è di 57 medaglie, con 12 ori. Per qualcuno, conti della serva. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ora che le bocce sono ferme possiamo dirlo. Dal 1980 a oggidue volte le discipline rappresentate dalla Fisi erano tornate a casa dalle Olimpiadisenza un oro. Era successo a Lake Placid nel 1980 e otto anni fa a Sochi. Ma è successo di nuovo a, perché l'ultima giornata di gare ha regalatodelusioni: fuori gli azzurri nel Team Event dello sci ai quarti di finale contro gli Usa, lontanissime le ragazze del fondo nella 30 km vinta da Therese Johaug: Cristina Pittin e Martina Di Centa fuori dalle trenta, a 9 minuti. Il bilancio finale resta fermo a 17 ed era anche facile immaginarlo. E visto che abbiamo vissuto due Olimpiadi in sette mesi, mai successo nella storia, il conto complessivo tra Giappone e Cina è di 57, con 12 ori. Per qualcuno, conti della serva. Per ...

