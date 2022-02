Pechino 2022, atterrato a Malpensa volo con bandiera olimpica (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ atterrata poco fa a Malpensa la delegazione di Milano-Cortina 2026, che ha portato in Italia la bandiera olimpica. Sul volo, oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala e al sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dall’ad di Milano-Cortina, Vincenzo Novari, e dagli atleti medagliati Arianna Fontana, Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Amos Mosaner. L’arrivo del vessillo è il primo step che porterà ai Giochi invernali che prenderanno il via tra 5 anni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ atterrata poco fa ala delegazione di Milano-Cortina 2026, che ha portato in Italia la. Sul, oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala e al sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dall’ad di Milano-Cortina, Vincenzo Novari, e dagli atleti medagliati Arianna Fontana, Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Amos Mosaner. L’arrivo del vessillo è il primo step che porterà ai Giochi invernali che prenderanno il via tra 5 anni. SportFace.

