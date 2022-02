Pd: Provenzano, ''campo largo' definito da cose da fare, no a prospettiva neocentrista' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo essere pronti a vincere le elezioni nel 2023 con qualunque legge elettorale. E qualunque legge elettorale deve salvaguardare la prospettiva dell'alternativa tra la destra e la sinistra, e noi dobbiamo farla vivere politicamente". Così Peppe Provenzano su Fb postando il suo intervento in Direzione Pd. "Io penso che, nelle condizioni di oggi, una buona legge proporzionale possa farlo meglio, come in Spagna o in Germania. Perché può spingerci a fare i conti con la nostra identità e a marcare il nostro profilo politico. Ma allora sciogliamo l'equivoco, non si tratta di avere le 'mani libere'. Il proporzionale deve spingerci a dire chi siamo noi, non a dire come devono essere gli altri nelle nostre migliori intenzioni. Da qui a un anno, la destra non va 'educata', va battuta". "Abbiamo il dovere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo essere pronti a vincere le elezioni nel 2023 con qualunque legge elettorale. E qualunque legge elettorale deve salvaguardare ladell'alternativa tra la destra e la sinistra, e noi dobbiamo farla vivere politicamente". Così Peppesu Fb postando il suo intervento in Direzione Pd. "Io penso che, nelle condizioni di oggi, una buona legge proporzionale possa farlo meglio, come in Spagna o in Germania. Perché può spingerci ai conti con la nostra identità e a marcare il nostro profilo politico. Ma allora sciogliamo l'equivoco, non si tratta di avere le 'mani libere'. Il proporzionale deve spingerci a dire chi siamo noi, non a dire come devono essere gli altri nelle nostre migliori intenzioni. Da qui a un anno, la destra non va 'educata', va battuta". "Abbiamo il dovere ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: Provenzano, ''campo largo' definito da cose da fare, no a prospettiva neocentrista' - - sanchez_strada : @Alex_Cavasinni Aldilà del campo, trovo curioso che negli ultimi 2 anni ho visto più volte davanti ai microfoni Ran… - Max56gio : RT @granmartello: @NarkajR @OGiannino So solo che da Felice a Provenzano, fino a D'Alema e Speranza il 'campo largo' è monopolio comunista,… - granmartello : @NarkajR @OGiannino So solo che da Felice a Provenzano, fino a D'Alema e Speranza il 'campo largo' è monopolio comu… - corra_franco : RT @SiciliaRibelle: @GiuseppeMorrea3 @dukana2 È stato guadagnato sul campo contro un esercito occupante Lei di storia non sa nulla,se è sic… -