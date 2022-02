Pd-M5S, altro che alleati: già litigano sulle Comunali. Candidati in lotta: Letta pronto al piano B (Di lunedì 21 febbraio 2022) altro che patto di ferro tra Pd e M5S: è braccio di ferro e Conte sembra avere davvero poco per cui stare sereno… Anche se, prima della direzione del Pd, Letta prova a calmare gli animi all’interno e a rassicurare l’alleato pentastellato. Tanto che in una conversazione telefonica che rimpiazza il mancato incontro tra i due leader, il segretario dem ribadisce: «Io sono molto fiero dell’impegno Pd in questi due anni di pandemia. Un lavoro portato avanti insieme ai nostri alleati, in particolare con M5S nel Conte 2, e che è proseguito con il governo Draghi. È un lavoro che continuerà anche dopo. È un rapporto politico che dura e durerà». Pd e M5S, altro che alleanza di ferro: è braccio di ferro Dunque, almeno sulla carta, Letta rispedisce al mittente l’invito di Calenda a un alleanza con parti di centro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022)che patto di ferro tra Pd e M5S: è braccio di ferro e Conte sembra avere davvero poco per cui stare sereno… Anche se, prima della direzione del Pd,prova a calmare gli animi all’interno e a rassicurare l’alleato pentastellato. Tanto che in una conversazione telefonica che rimpiazza il mancato incontro tra i due leader, il segretario dem ribadisce: «Io sono molto fiero dell’impegno Pd in questi due anni di pandemia. Un lavoro portato avanti insieme ai nostri, in particolare con M5S nel Conte 2, e che è proseguito con il governo Draghi. È un lavoro che continuerà anche dopo. È un rapporto politico che dura e durerà». Pd e M5S,che alleanza di ferro: è braccio di ferro Dunque, almeno sulla carta,rispedisce al mittente l’invito di Calenda a un alleanza con parti di centro ...

Advertising

danieledv79 : RT @AngelaAngelmi: Letta dice no a Calenda: “Fiero del lavoro fatto con M5s, il rapporto durerà” - ninabecks1 : RT @AngelaAngelmi: Letta dice no a Calenda: “Fiero del lavoro fatto con M5s, il rapporto durerà” - SecolodItalia1 : Pd-M5S, altro che alleati: già litigano sulle Comunali. Candidati in lotta: Letta pronto al piano B… - BzBroono : @ettore_licheri Solo un 5S, o diciamo i smm prestati dal FQ, poteva uscirsene con un tw nel quale incolpa chiunque… - AngelaAngelmi : Letta dice no a Calenda: “Fiero del lavoro fatto con M5s, il rapporto durerà” -