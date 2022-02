Pd, Letta “Il lavoro con il M5S continuerà” (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il valore della coesione e dell'unità di tutto il Paese è stato fondamentale. Noi siamo stati protagonisti prima nel governo Conte 2 che si è trovato ad affrontare un problema gravissimo, poi nel governo Draghi. Sono fiero dell'impegno del Pd in questi due anni e mezzo di lavoro, devo dire che questo lavoro l'abbiamo portato avanti con i nostri alleati e in particolare con il M5S, questo lavoro continua e continuerà anche dopo e credo che questo tipo di cemento sia il più importante di tutti”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della sua relazione alla direzione nazionale del partito.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il valore della coesione e dell'unità di tutto il Paese è stato fondamentale. Noi siamo stati protagonisti prima nel governo Conte 2 che si è trovato ad affrontare un problema gravissimo, poi nel governo Draghi. Sono fiero dell'impegno del Pd in questi due anni e mezzo di, devo dire che questol'abbiamo portato avanti con i nostri alleati e in particolare con il M5S, questocontinua eanche dopo e credo che questo tipo di cemento sia il più importante di tutti”. Così il segretario del Pd, Enrico, nel corso della sua relazione alla direzione nazionale del partito.(ITALPRESS).

