Paura per Alexandra Daddario: un uomo armato arrestato fuori casa della star

Attimi di Paura per Alexandra Daddario, la polizia avrebbe arrestato un uomo armato di pistola che stazionava davanti casa sua. La star di Baywatch, Alexandra Daddario, è stata coinvolta in un episodio non proprio piacevole: un uomo armato di pistola è stato arrestato ieri davanti casa dell'attrice. Secondo quanto riportato da TMZ, il dipartimento di polizia di Los Angeles è arrivato a casa di Alexandra Daddario dopo una segnalazione, trovando un uomo a quanto pare molto arrabbiato che avrebbe urlato qualcosa contro l'attrice e si è rifiutato di collaborare con gli agenti.

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Sara Pedri, parla l'ex primario: "Non sono un mostro, sono un padre e l'ho sempre tutelata" Il mese scorso, in un post sulla pagina Facebook "Verità per Sara Pedri", compariva un post della ... "Noi famigliari di Sara non abbiamo paura di nessuno, non ci siamo mai nascosti dietro ad un dito, ...

Cindy Crawford spegne 56 candeline: "Bisogna ridere sempre" Le direi di non aver paura di prendere in giro se stessa - ballare, cantare, ecc. - anche se non è ... che 'rottura' la quarantena americana Kaia Gerber super sexy, fisico scolpito in bikini per la ...

City, paura per Foden: il giocatore e la madre aggrediti in un locale Corriere dello Sport Le rassicurazioni di Sophie Le settimane a disposizione sono sempre meno e per i VIP questa bellissima esperienza a #GFVIP sta volgendo al termine. Nel corso della serata, ricordando il termine imminente del programma, Soleil, S ...

La regina Elisabetta con il Covid, dimagrita e fragile: paura a Londra Londra, 21 febbraio 2022 - La regina Elisabetta II ha il Covid. Questo l’annuncio di ieri da parte di Palazzo Reale, che ha destato grande preoccupazione nel Regno Unito, dato che la sovrana ha quasi ...

