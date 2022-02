Paragone escluso dal consiglio comunale di Milano per 43 o 1.500 voti? «Fatti fuori per volontà politica» – L’intervista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per il centro sinistra le amministrative dello scorso ottobre a Milano sono state un tiro a porta vuota. Il sindaco uscente Beppe Sala ha vinto al primo turno con il 57,7 per cento dei voti, il candidato del centro destra Luca Bernardo si è fermato al 31,9 per cento. Al terzo posto, anche se parecchi punti dopo, Gianluigi Paragone. Ex giornalista, ex candidato del Movimento 5 Stelle, Paragone nel luglio del 2020 ha fondato Italexit, partito nato sull’onda della Brexit per portare l’Italia fuori dall’Unione europea. Il suo conteggio dei voti come candidato si ferma al 2,99 per cento, abbastanza per superare gli ex colleghi del M5s ma non per conquistare un seggio in consiglio comunale. Una possibilità che è sfumata per lo 0,01 per cento dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per il centro sinistra le amministrative dello scorso ottobre asono state un tiro a porta vuota. Il sindaco uscente Beppe Sala ha vinto al primo turno con il 57,7 per cento dei, il candidato del centro destra Luca Bernardo si è fermato al 31,9 per cento. Al terzo posto, anche se parecchi punti dopo, Gianluigi. Ex giornalista, ex candidato del Movimento 5 Stelle,nel luglio del 2020 ha fondato Italexit, partito nato sull’onda della Brexit per portare l’Italiadall’Unione europea. Il suo conteggio deicome candidato si ferma al 2,99 per cento, abbastanza per superare gli ex colleghi del M5s ma non per conquistare un seggio in. Una possibilità che è sfumata per lo 0,01 per cento dei ...

