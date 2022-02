Pappalardo scarica il no vax Franzoni | “Lui fascista | io artista” | VIDEO

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Non chiamatelo, ma. Il fronte no vax si scinde come un partito politico vessato dalle varie correnti ideologiche al suo interno. E così Antonioannuncia la fine delle corrispondenze di amorosi sensi con Nicola, auto-eletto leader del fronte di Liberazione Nazionale. L’ex Carabiniere, intervistato da “Non è l’Arena”, prima sciorina i suoi classici pensieri sul vaccino, poi spiega i motivi che lo hanno spinto a dividersi da quel barista di Massa – che si autoproclamò nostalgico del duce e camerata – con cui aveva organizzato il raduno (vietato) ai Pratoni del Vivaro e quella manifestazione (a cui hanno partecipato i classici “4 gatti) a Roma dello scorso 14 febbraio.il no vax: “Lui ...

L'ex generalesi becca la denuncia alla manifestazione no - vax Gentiloni ha indicato che con la variante Omicron 'nel complesso, il numero di decessi e di ricoveri sta diminuendo in modo ...... Rizq va in pressing su Mucciglio, ruba palla eall'indietro per Negro , che da 25 metri ... Comorasu,. All. Giuliani 6. ARBITRO: Cipriano di Torino 6.5. COLLABORATORI: Budianu e ...L'ex carabiniere continua a vaneggiare sulla campagna di immunizzazione (contraddicendosi più volte). Poi, nella sua intervista a "Non è l'Arena", spiega i motivi della scissione interna ...Se ci fosse il popolo, Carabinieri e polizia verrebbero con noi ad arrestarli", ha gridato dal megafono il generale Pappalardo, che poi ha scaricato la colpa delle poche persone piazza "ai blocchi che ...