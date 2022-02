Paola Ferrari: “Belen molto più brava di tante altre. Leotta? Sbaglia chi la mette... (Di lunedì 21 febbraio 2022) La conduttrice storia della Domenica Sportiva ha ribadito le sue convinzioni rispetto ad alcune "colleghe" che si sono fatte strada nel mondo della televisione Leggi su golssip (Di lunedì 21 febbraio 2022) La conduttrice storia della Domenica Sportiva ha ribadito le sue convinzioni rispetto ad alcune "colleghe" che si sono fatte strada nel mondo della televisione

Advertising

zokipoki37 : RT @musagete10: Paola Ferrari. 60 anni. Guarda in camera, vede che è inquadrata Apre e poi chiude le gambe. Rai. Di tutto, di più. #EU… - infoitcultura : Paola Ferrari, volano critiche su Belen e Diletta Leotta. La Fagnani la zittisce: «È sessista. La bellezza non - infoitcultura : Paola Ferrari: “Il mio matrimonio con Marco De Benedetti? Abbiamo avuto frizioni ero contraria alla… - infoitcultura : Paola Ferrari, altra stoccata a Diletta Leotta: 'Non è un esempio per mia figlia' - infoitcultura : Paola Ferrari scatena un putiferio, la giornalista non risparmia nessuno: commenti al vetriolo contro Belen, -