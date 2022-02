Paola di Benedetto si mostra al naturale: “Ciò che vedete sui social non è come appare” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Paola Di Benedetto si mostra al naturale e manda un messaggio importante: “Ciò che vedete sui social non è come appare”. Di recente abbiamo visto Paola Di Benedetto alla conduzione, insieme a Roberta Capua e Ciro Priello, del Prima Festival, l’appuntamento che precede il Festival di Sanremo. Ma in questi anni ha lavorato in diversi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 21 febbraio 2022)Disiale manda un messaggio importante: “Ciò chesuinon è”. Di recente abbiamo vistoDialla conduzione, insieme a Roberta Capua e Ciro Priello, del Prima Festival, l’appuntamento che precede il Festival di Sanremo. Ma in questi anni ha lavorato in diversi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

carlottrash : @elliexjaeger Ma per me non è così mi sono piaciute Ivana, Paola di Benedetto, Silvia delle Donatella e ora soleil.… - OssiaRosa : @SDevinu Sono belle, la Sola poi... Ma non è un concorso di bellezza, qui, mi dispiace per voi, non vince la più be… - Roberta66773690 : @Saradido27 Ma è Paola di Benedetto ? - missposto : @semplic34496154 La 4 quella di Pago, i ciavarrini e Paola di benedetto che vinse - rosalindamyhea1 : @Parpiglia @aurora2485 Non dimenticarti di @14Cannavo Paola di Benedetto -