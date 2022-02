Pannelli fotovoltaici per edifici, Confagricoltura su bando Mipaaf (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – “Le imprese agricole e gli allevamenti sono pronti a dare un contributo aggiuntivo alla transizione verso la neutralità climatica. E per ridurre in tempi brevi la dipendenza dalle importazioni di energia fossile”. Lo dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a seguito dell’annuncio del ministero delle Politiche Agricole relativo alla pubblicazione, entro il 31 marzo, del bando per la misura “Parco Agrisolare” con un finanziamento di 1,5 miliardi di euro sui fondi del PNRR. L’obiettivo è quello di installare i Pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad uso produttivo per un totale di 4,3 milioni di metri quadri con una produzione stimata in 0,43 gigawatt (GW). “Siamo di fronte a un passaggio di fondamentale importanza verso l’aumento delle energie ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – “Le imprese agricole e gli allevamenti sono pronti a dare un contributo aggiuntivo alla transizione verso la neutralità climatica. E per ridurre in tempi brevi la dipendenza dalle importazioni di energia fossile”. Lo dichiara il presidente di, Massimiliano Giansanti, a seguito dell’annuncio del ministero delle Politiche Agricole relativo alla pubblicazione, entro il 31 marzo, delper la misura “Parco Agrisolare” con un finanziamento di 1,5 miliardi di euro sui fondi del PNRR. L’obiettivo è quello di installare isulle coperture degliad uso produttivo per un totale di 4,3 milioni di metri quadri con una produzione stimata in 0,43 gigawatt (GW). “Siamo di fronte a un passaggio di fondamentale importanza verso l’aumento delle energie ...

