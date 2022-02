Pallanuoto, World League femminile 2022: l’Italia sfida a Firenze la Spagna vice campione olimpica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mission impossible per la Nazionale italiana di Pallanuoto al femminile. Domani alle 19.00 alla piscina Nannini di Firenze le azzurre sfidano nel secondo match della World League la Spagna, a caccia della prima vittoria ufficiale con la nuova gestione guidata da Carlo Silipo. Una partita che vede il Setterosa, che ha rivoluzionato il proprio gruppo dopo il fallimento nelle qualificazioni olimpiche di Tokyo, partire nettamente sfavorito. Davanti infatti ci sono le iberiche: argento agli ultimi Giochi Olimpici e vice campionesse mondiali in quel di Gwangju. Ricordiamo che nel primo incontro del girone, il B, la squadra tricolore è stata battuta per 11-5 dalla Russia, mentre la Spagna è all’esordio nella competizione. Al ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mission impossible per la Nazionale italiana dial. Domani alle 19.00 alla piscina Nannini dile azzurreno nel secondo match dellala, a caccia della prima vittoria ufficiale con la nuova gestione guidata da Carlo Silipo. Una partita che vede il Setterosa, che ha rivoluzionato il proprio gruppo dopo il fallimento nelle qualificazioni olimpiche di Tokyo, partire nettamente sfavorito. Davanti infatti ci sono le iberiche: argento agli ultimi Giochi Olimpici esse mondiali in quel di Gwangju. Ricordiamo che nel primo incontro del girone, il B, la squadra tricolore è stata battuta per 11-5 dalla Russia, mentre laè all’esordio nella competizione. Al ...

