Palermo. Ospedale pieno e personale occupato, muore dopo 3 ore di attesa al pronto soccorso (Di lunedì 21 febbraio 2022) Palermo. Un uomo di 62 anni, dopo aver atteso quasi tre ore al pronto soccorso, è deceduto a causa di un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. L’episodio risale a due giorni fa, a Palermo. Secondo le prime indiscrezioni, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 febbraio 2022). Un uomo di 62 anni,aver atteso quasi tre ore al, è deceduto a causa di un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. L’episodio risale a due giorni fa, a. Secondo le prime indiscrezioni, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

palermo24h : Incidente sulla strada statale Catania-Gela: una donna muore dopo il ricovero in ospedale - blogsicilia : #notizie #sicilia Il violento pestaggio in via Roma, tre amici contro un giovane sconosciuto spedito in ospedale -… - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Rissa e violento pestaggio interrotto dai carabinieri, vittima in ospedale e tre arresti - - blogsicilia : #notizie #sicilia Rissa e violento pestaggio interrotto dai carabinieri, vittima in ospedale e tre arresti -… - Hrotbertha : RT @11Giuliano: Mala sanità: Muore al pronto soccorso del Policlinico, tre ore in attesa in codice giallo, la famiglia presenta denuncia. U… -