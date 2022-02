Pagamento Pensioni Marzo 2022: ecco il calendario per poste e banca, via il 23 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche per il mese di Marzo è ufficiale il Pagamento delle Pensioni anticipato per chi deve riscuotere l’emolumento in posta, grazie all’ ultima ordinanza della protezione civile, la numero 849, che ha ritenuto necessario “consentire la prosecuzione del progressivo scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli Uffici di poste Italiane S.p.A. mediante l’anticipo dei termini di Pagamento dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento“. Vediamo il calendario con tutte le date, ordinate come sempre in base all’iniziale alfabetica del cognome di chi deve ricevere la pensione di Marzo. Pagamento Pensioni anticipato per ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche per il mese diè ufficiale ildelleanticipato per chi deve riscuotere l’emolumento in posta, grazie all’ ultima ordinanza della protezione civile, la numero 849, che ha ritenuto necessario “consentire la prosecuzione del progressivo scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli Uffici diItaliane S.p.A. mediante l’anticipo dei termini didei trattamentistici, degli assegni, dellee delle indennità di accompagnamento“. Vediamo ilcon tutte le date, ordinate come sempre in base all’iniziale alfabetica del cognome di chi deve ricevere la pensione dianticipato per ...

